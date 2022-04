Een stroomstoring zorgt ervoor dat een deel van het metroverkeer in Rotterdam platligt: tussen de stations Beurs en Zuidplein rijden geen metro’s. Wat de oorzaak is van de stroomuitval, is niet bekend. Mogelijk gaat het om een kleine brand en lichte roetschade in een technische ruimte. ,,We kunnen nog niet zeggen of de metro’s voor de avondspits weer rijden”, laat een woordvoerder van de RET weten.

Reizigers in de avondspits moeten rekening houden met extra drukte en reistijd op dit traject. De vervoerder adviseert indien mogelijk vóór of na de avondspits te reizen, een alternatief te zoeken via tram of bus of op een andere manier tussen de metrostations Beurs en Zuidplein te reizen. Tussen de stations rijden er ook pendelbussen. De storing begon vanochtend rond 09.00 uur. Behalve op het traject Beurs-Zuidplein reden er eerst geen metro's op het complete traject tussen Rotterdam Centraal en Slinge. Na anderhalf uur was dat probleem opgelost.