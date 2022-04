Een man is zondagavond ernstig gewond geraakt na een steekpartij in een nachtopvang. Het incident vond plaats aan de Noorderkanaalweg in Rotterdam-Noord. "Het slachtoffer ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis", aldus de politie.

Wat precies de oorzaak is van de steekpartij, is nog niet duidelijk. De politie is direct een onderzoek gestart. Er is niemand aangehouden.