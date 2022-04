In een woning op de Dordtselaan in Rotterdam-Feijenoord is vrijdagmiddag even na 15.00 uur geschoten. Hierbij raakte niemand gewond. De politie kon een uur later een verdachte aanhouden in Barendrecht. Het gaat om een 27-jarige man uit Barendrecht

Wat precies is gebeurd in de woning, is onduidelijk. Of andere personen aanwezig waren op het moment van de schietpartij, kan de politie nog niet zeggen. "We zijn volop bezig met het onderzoek naar het incident'', laat een woordvoerder weten.