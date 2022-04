Een verkeerscontrole heeft donderdag geleid tot een huiszoeking bij een veertigjarige man in Rhoon. Daarbij zijn verschillende goederen, waaronder wapens, en 64.000 euro aan contant geld in beslag genomen.

Bij de controle op de Maasvlakte werden twee havenwerkers die onderweg naar huis waren betrapt op het rijden onder invloed van drugs. In de auto vonden agenten meerdere ponypacks - papiertjes waarin poederdrugs bewaard kunnen worden - en dus werd besloten om een huiszoeking uit te voeren.

In de woning werden onder andere crossmotoren, dure horloges, kluizen, illegaal vuurwerk, een geldtelmachine en een grote hoeveelheid merkkleding gevonden. Ook trof de politie messen, tasers en alarmpistolen aan. Om onderzoek te doen of de spullen afkomstig zijn van witwassen hebben agenten de goederen, samen met nog twee auto's, in beslag genomen.

Rotterdam