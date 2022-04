Rotterdam en andere havens in de Europese Unie moeten Russische schepen de toegang verbieden. Alleen essentiële goederen als voedsel mogen nog worden toegelaten.

De EU-ambassadeurs zijn dat overeengekomen om Rusland te straffen voor de oorlog in Oekraïne. Ook mogen de lidstaten vanaf half augustus geen Russische kolen meer importeren.

Deltalinqs, de koepelorganisatie van bedrijven in de Rotterdamse haven, spreekt van een stevig sanctiepakket. Directeur Bas Janssen verwacht vooral forse effecten van de kolenboycot. "20 tot 30 procent van de kolen die wij voor onze centrales en de staalindustrie gebruiken, komt uit Rusland. Natuurlijk kunnen we kolen uit andere landen halen, maar niet in zulke volumes en ook niet tegen deze prijzen. Het zal zeker duurder worden."

Containers

Nederland importeert naast kolen ook veel olie, kolen, staal, nikkel, aluminium en koper uit Rusland. Jaarlijks arriveren ruim 1300 schepen vanuit Rusland in Rotterdam, maar vele daarvan varen onder een andere vlag. Op dit moment liggen er geen Russische schepen in de haven.

Zo'n 8 procent van alle containers die via Rotterdam worden vervoerd, hebben Rusland als bestemmings- of herkomstland. Veel containerterminals weren containers die naar Rusland gaan, uit angst dat ze op de kades blijven staan vanwege douanecontroles of de stilgevallen handel.

Rotterdam