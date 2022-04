Het culinaire muziekfestival RotterdamseKost strijkt deze zomer neer bij het SS Rotterdam. Na twee jaar afwezigheid vanwege corona is de organisatie blij met deze nieuwe locatie. Woordvoerder Floor Koet: "Dit draagt bij aan de sfeer van het festival.''

Wat is RotterdamseKost voor festival?

"Het is een culinair muziekfestival, waarbij Rotterdam centraal staat. Er komt van alles voorbij van wat de stad te bieden heeft aan restaurants, artiesten en cultuur. Het is echt een Rotterdams evenement. De eerste editie was in 2013. In 2020 en 2021 kon het niet doorgaan, dus we zijn heel blij dat het dit jaar weer kan.''

Dit jaar heeft het festival een nieuwe locatie, namelijk het SS Rotterdam

"Ja, klopt. Het festival wordt opgezet op de pier bij het schip. Dat is een iconische Rotterdamse locatie. Je kunt het schip zien vanaf het festival en je hebt een onwijs mooi uitzicht over de stad. Deze locatie draagt bij aan de sfeer van het festival.''

Hoe ziet het festival eruit?

"Het terrein wordt omheind door zeecontainers in plaats van hekken. Dat geeft het een extra Rotterdams tintje. De restaurants die meedoen zetten allemaal een klein restaurantje neer. Er zijn keukens, zodat ze vers kunnen koken. Melief Bender en De Pui runnen de bar en er is een podium waar de artiesten optreden. Het wordt een boel gezelligheid.''

Welke restaurants doen mee en hoe wordt dat bepaald?

"De meeste restaurants doen al jaren mee en vinden het inmiddels zelf ook heel leuk om op RotterdamseKost te staan. Het is belangrijk dat het gevestigde namen in Rotterdam zijn en dat er een goede mix is. Zo staat bijvoorbeeld sterrenrestaurant Fred er en Asian Glories. Een grote, landelijke restaurantketen zal je niet snel zien. Het moet wel Rotterdams blijven.''

En de artiesten?

"Die zijn ook Rotterdams: onder anderen The Kik, de Hermes House Band en The Amazing Stroopwafels zullen optreden. Er komen nog twee tot vier artiesten bij en we zijn nog bezig met een silent disco. Er kan in ieder geval gedanst worden.''

