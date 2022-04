De 39 nieuwe wijkraden van Rotterdam zijn nog altijd politiek gekleurd. Kandidaten van politieke partijen kregen relatief meer stemmen, dan individuele kandidaten. Dat blijkt uit een analyse die de gemeente ernaar liet uitvoeren.

Rotterdam wil burgers meer zeggenschap geven over hun eigen wijk en heeft daarom 39 wijkraden ingesteld. Ze vervangen de oude gebiedsbesturen, waaronder gebiedscommissies en wijkcomités. Voor de verkiezingen van afgelopen maand stelden zich 620 mensen kandidaat, van wie 350 op persoonlijke titel, 233 namens een politieke partij en 37 voor een (bewoners)organisatie.

Hoewel minder dan 40 procent van de kandidaten lid is van een politieke partij, is nagenoeg de helft van de nieuwe wijkraadsleden lid van een gemeenteraadsfractie. Het blijkt dus dat stemgedrag wordt beïnvloed door politieke kleur. Dat kan ermee te maken hebben, dat de kandidaten vaak niet alom bekend zijn en mensen daarom een stem uitbrachten op iemand die gelieerd is aan een partij die ze wél kennen.

Groen en veiligheid op straat

In de zes wijken in Rotterdam-Oost werd in ieder geval vooral gestemd op Leefbaar Rotterdam. Van oudsher behaalde Leefbaar in Nesselande, Ommoord, Zevenkamp, Oosterflank, Kralingseveer en Lage Land/Prinsenland al de meeste stemmen voor de gebiedsbesturen. In deze wijken stelden zich dit keer meerdere oud-raadsleden verkiesbaar, onder wie Leefbaar-oprichter Ronald Sørensen, die samen met zijn vrouw Nel in de wijkraad Oosterflank is gekozen.

Via de nieuwe wijkraden kunnen bewoners, organisaties en ondernemers bij de gemeente aandacht vragen voor zaken zij belangrijk vinden en meebeslissen over welke vraagstukken in hun wijk op welke wijze worden aangepakt. Zoals meer groen, welzijn, bereikbaarheid van de wijk of veiligheid op straat.

Op 20 april worden de nieuwe wijkraadsleden in de hele stad geïnstalleerd.

