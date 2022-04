Als onderdeel van de restauratie van de roltrappen in de Maastunnnel verwijdert een grote telescoopkraan op zaterdag 16 april een aandrijfas, zodat die kan worden gerestaureerd. Tijdens de klus kun je even niet met de roltrap naar beneden.

Deze as, die twee van de vier roltrappen op de zuidoever aandrijft, is het grootste draaiende onderdeel van de steile houten trappen. Na tachtig jaar is hij aan een opknapbeurt toe. Een 'arm' van wel 19 meter lang gaat daarom het gebouw van de Maastunnel in om hem omhoog te hijsen. De vloer in de hal kan het gewicht van de complete kraan niet dragen, daarom blijft die buiten staan.

Tijdens dit werk blijft de tunnel bereikbaar voor fietsers en voetgangers, maar op de zuidoever is dan vanwege de veiligheid maar één roltrap beschikbaar. Die draait naar boven. Wie tussen 8.00 en 16.00 uur naar beneden wil, kan de lift gebruiken. Ook zijn er gratis pendelbussen. Daarna zijn er weer gewoon twee roltrappen beschikbaar: een naar boven en een naar beneden.

Op zaterdag 7 mei gebeurt hetzelfde aan de noordoever. Later dit jaar keren de gerestaureerde assen terug. Vorig jaar zijn al vier van de acht roltrappen gerestaureerd: twee op de zuid- en twee op de noordoever.

Rotterdam