Negentien jaar was Adriyan Y. toen hij eind mei 2020 een dodelijk ongeluk veroorzaakte. Met een lachgasballon aan zijn lippen reed hij de 63-jarige Wim van der Linden van zijn fiets terwijl hij helemaal geen auto mocht rijden.

Het dodelijk ongeluk gebeurde op de Carnisselaan in Rotterdam-Zuid. Zonder zich om het slachtoffer te bekommeren, reed de verdachte door. Daarbij raakte hij ook een andere auto, meldde de politie toen aan deze site. Op de plaats van het ongeval raakte de auto van de verdachte zijn kentekenplaat kwijt.



Y meldde zich een paar dagen na het ongeval zelf op het bureau. Y. had geen rijbewijs: dat was hij kwijtgeraakt omdat hij meermalen dronken achter het stuur had gezeten. Justitie wil dat hij 3,5 jaar de gevangenis in gaat.



De 63-jarige Wim, die op een steenworp afstand van zijn woning fietste, overleed dezelfde dag in het ziekenhuis.

