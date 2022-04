Capelle aan den IJssel stevent af op een brede coalitie. Met als spil Leefbaar Capelle worden combinaties afgetast met D66, VVD, ChristenUnie-SGP en PvdA. Dat meldt informateur Gerrit Kruijt als 'tussenstand', nadat hij alle fracties aan tafel heeft gehad.

Overeenkomsten over wát er in Capelle moet gebeuren waren er volop, maar over hoe de zaken moeten worden aangepakt, verschillen de meningen. Keus is er genoeg, al zal een driepartijen-combinatie de voorkeur hebben.

Eerder al zei lijsttrekker Ans Hartnagel van Leefbaar Capelle goede ervaring te hebben met de VVD, de coalitiegenoot van de afgelopen vier jaar. "Een betrouwbare partner'', zo vond ze.

LC gooit 11 zetels in de strijd, waarbij allerlei varianten met ChristenUnie-SGP (5), VVD (4), D66 (4) en PvdA (2) een optie zijn. De gecombineerde christelijke partijen hebben al laten weten dat, wat betreft het partijprogramma, D66 het dichtst in de buurt komt.

Bovendien leggen zij een belangrijk breekpunt op tafel: het weren van asielzoekers mag niet in het college-akkoord komen. Leefbaar en VVD hadden daar onlangs nog grote moeite mee.



"Alvorens de informatie af te sluiten en te starten met de formatie stel ik voor dat deze partijen onder mijn leiding een gesprek hebben over de hoofdlijnen van een mogelijk coalitieakkoord'', meldt Kruijt.

"Daartoe heb ik een eerste opzet van een dergelijk akkoord gemaakt, met daarin de punten die in zo'n akkoord aan de orde kunnen komen.'' Ook stelt hij: "Iedereen heeft een voorkeur voor een breed college. Dus geen 16 of 17 van de 33 zetels meer.''

Rond Pasen moeten de fracties hierover een ei leggen. Dan wordt een analyse gemaakt en zal in de week van 25 april de formatie starten.