De bekende honkballer Gianison B. (32) van de Rotterdamse club Curaçao Neptunus wordt verdacht van misbruik van een minderjarig meisje. B. zit al sinds 15 maart vast. Sinds 29 maart blijkt zijn voorlopige hechtenis met 90 dagen te zijn verlengd.

Curaçao Neptunus-voorzitter Jorian van Acker wil niet teveel op de gevoelige zaak ingaan. "Dat doen we ook uit respect naar het slachtoffer. Ik wil alleen kwijt dat het een trieste zaak is en dat we de persoon in kwestie op non actief hebben gesteld."

Gianison B. geldt als een grote naam binnen het Nederlandse honkbal. De international werd meerdere keren kampioen met Neptunus. Met zijn bedrijf organiseerde de vedette honkbalclinics voor jongens en meisjes.

Geen commentaar

Wat er precies tussen Gianison B. en het meisje is voorgevallen is vooralsnog onbekend. De advocaat van de verdachte, Jürgen Liauw, laat in een reactie weten geen commentaar te willen geven. De zaak dient eind juni voor de Rotterdamse rechtbank.

Van Acker benadrukt dat het op dit moment nog te vroeg is om op de zaak in te gaan en er nog geen veroordeling is geweest.

"Waar het voor ons nu omgaat, is dat we als club een veilig sportklimaat kunnen waarborgen. Daar hebben we ook gesprekken over gevoerd, met leden en ouders. De vraag die daarbij centraal stond: voelt iedereen zich hier veilig? En dat is gelukkig zo. We hebben een vertrouwenspersoon binnen de club waar men terecht kan, maar gaan hier verder geen speciale bijeenkomst over organiseren."

De zaak kwam half maart voor het eerst in het nieuws, toen de politie bekendmaakte een 32-jarige Rotterdammer te hebben aangehouden voor het misbruiken van een minderjarige. Neptunus liet toen al weten de verdachte voorlopig niet te willen zien en dat hij op non-actief was gezet.