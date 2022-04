De regen viel met bakken uit de hemel, maar dat belette dappere scholieren van de Capelse Schoolvereniging niet om naar het oorlogsmonument op de oude begraafplaats aan de Nijverheidsstraat te komen. En daar vragen te stellen over Dodenherdenking op 4 mei en de betekenis van de gedenkplek.

Veteranen van de Stichting Capelse Veteranen plus een historicus van de Historische Verenging Capelle waren van de partij om tekst en uitleg te geven.

In de klas hadden de jongelui reeds fraaie gedichten geschreven waarvan er enkele ter plekke werden voorgedragen. Ook legden ze bloemen, was er twee minuten stilte en werd het Wilhelmus gezongen. De vlag hing half stok.

Helaas was burgemeester Oskam verhinderd en kon dus niet persoonlijk aanwezig zijn. Wel liet hij de leerlingen weten dat hij het erg waardeert dat zij het oorlogsmonument hebben geadopteerd en er in de klas samen over praten.