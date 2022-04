De bewoonster was al lange tijd niet gezien, toch was het in haar huis een komen en gaan van vreemde mannen die in de weer waren met vuilniszakken en big shoppers. Dat is niet pluis, dacht een tipgever die een melding deed bij de politie. Daar gingen meteen alle alarmbellen af.

Toen agenten poolshoogte gingen nemen vertelden de mannen die open deden dat ze moesten oppassen op het huis en de katten. Maar de politie liet zich daarmee niet afschepen en besloot de woning zelf ook te inspecteren. Daar troffen zij tientallen kilo's blokken met poeder, vermoedelijk verdovende middelen. Ook lagen er weegschaaltjes, zeefjes, verpakkingsmaterialen en andere attributen die gebruikt worden bij het versnijden van verdovende middelen. De vondst werd gedaan in een woning aan de de Grote Beer in Rotterdam-Oost. Volgens de politie zijn de mannen 'helaas ontkomen'. De politie zegt verder onderzoek te doen en wijst er ook op dat panden waar drugs wordt opgeslagen, versneden of verhandeld criminelen en geweld aantrekken. In Rotterdam komt het met de regelmaat van de klok voor dat schutters woningen onder vuur nemen. Vrijwel altijd, zo stelt de politie, gaat het om waarschuwingen uit het drugscircuit. Maar het geweld treft de héle maatschappij. Het raakt namelijk ook onschuldige burgers die naast het doelwit wonen of door een fout van de schutter plotsklaps het doelwit zíjn.