Feyenoord verkeert weer in Europese sferen. De komende weken volgen de twee kwartfinales in de Conference League tegen Slavia Praag, die duidelijk moeten maken of de Rotterdammers weer op weg gaan naar een cup.

Twintig jaar geleden, op 8 mei 2002, won Feyenoord in De Kuip de UEFA Cup. Borussia Dortmund werd in de finale met 3-2 verslagen. Het was de laatste Europese beker die door een Nederlandse voetbalclub werd gewonnen. In 1974 pakte Feyenoord als eerste de UEFA Cup, toen werd Tottenham Hotspur in twee duels verslagen.

opent op woensdag 20 en donderdag 21 april speciaal voor het twintigjarige jubileum de poorten aan de Olympiazijde. Leden van het Legioen en supportersclub FSV De Feijenoorder kunnen die avond aan die kant van het stadion met de in 2002 gewonnen UEFA Cup op de kiek. Eerder waren er al vergelijkbare sessies met de Europa Cup van 1970 en de Wereldcup in datzelfde jaar.

Er is een professionele fotograaf aanwezig, de gemaakte beelden kunnen achteraf gedownload worden. Verder is het Feyenoord Museum geopend, ook is er toegang tot de voormalige spelerstunnel in De Kuip. Liefhebbers kunnen vanaf vrijdag 1 april 10.00 uur kaarten bestellen, die kosten 8,50 euro per persoon.