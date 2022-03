De kolencentrale van Onyx Power op de Maasvlakte blijft voorlopig toch open. De eigenaar heeft laten weten geen gebruik te maken van een al toegekende subsidie om de centrale op vrijwillige basis vervroegd te sluiten, meldt minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) aan de Tweede Kamer.

"Ik ben zeer teleurgesteld over deze beslissing en het is een slechte beslissing voor het klimaat'', aldus Jetten. "Er lag een goed pakket aan afspraken en een passende subsidieregeling. Om die reden vind ik het onverstandig dat Onyx Power terugkomt op deze afspraak.''

212,5 miljoen voor sluiting

De kolencentrale is eigendom van Riverstone, een Amerikaanse investeerder. Die bereikte eind vorig jaar, in ruil voor een compensatie van 212,5 miljoen euro een akkoord met het kabinet over sluiting op korte termijn.

Waarom de Amerikanen dat besluit nu terugdraaien, blijkt niet uit de brief van Jetten. Mogelijk speelde mee dat de Europese Commissie nog geen groen licht had gegeven voor de deal. De commissie zou onder meer kijken of er geen sprake was van ongeoorloofde staatssteun.

De minister kan geen juridische stappen nemen tegen Riverstone. "De subsidieregeling is een vrijwillig instrument en formeel staat Onyx Power in haar recht om daar geen gebruik van te maken."

'One down, one to go'

De regeling was in het leven geroepen om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Met de sluiting van de kolencentrale zou de jaarlijkse CO2-uitstoot worden teruggebracht met ongeveer drie megaton. De Rotterdamse milieuwethouder Arno Bonte (GroenLinks) reageerde eind vorig jaar verheugd op de sluiting. One down, one to go, schreef hij op Twitter.

De Onyx-centrale blijft open, maar dat betekent niet dat hij op volle kracht mag draaien. Wettelijke regels schrijven voor dat ze op maximaal een derde van hun capaciteit mogen produceren. Riverstone krijgt een financiële compensatie voor deze klimaatmaatregel.

Het gebruik van kolen om stroom op te wekken is vanaf 2030 verboden. Centrales moeten tegen die tijd gesloten zijn of overgeschakeld zijn op andere brandstoffen.