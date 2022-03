Van de op straat ondervraagde Rotterdammers is 23 procent negatief over de politie, blijkt uit een groot onderzoek in opdracht van de driehoek. Dat is meer dan vijf jaar geleden, constateert onderzoeker Jos Kuppens van Bureau Beke.

De gemeente heeft net de cijfers naar buiten gebracht. Waarom is 23 procent negatief over de politie?

"Op basis van eigen ervaringen, of wat ze hebben gehoord of gelezen. In de media is de afgelopen tijd veel naar voren gekomen: over WhatsApp-berichten, coronaprotesten of Black Life Matters-bijeenkomsten. Vijf jaar geleden was zeventien procent negatief, nu 23 procent. Dan gaat het wel om de Rotterdammers die we specifiek op straat hebben ondervraagd.''

Uit het onderzoek blijkt dat met name jonge mannen met een niet-westerse migratieachtergrond negatief zijn.

"Uit ons onderzoek blijkt dat hun standpunt vaak is gebaseerd op een negatieve ervaring met de politie. Van hen zegt veertien procent zich gediscrimineerd te voelen door de politie. In het vorige onderzoek was dit nog tien procent.''

Dat is toch opmerkelijk. Is de politie dan racistischer geworden?

"Nee, wij hebben niet het idee dat de politie anders is gaan optreden. We zien dat burgers zich steeds meer bewuster worden van hun rol en de rol van de politie - wat wel en wat niet is toegestaan. Vroeger werd gedacht: ach, wat maakt het uit. Tegenwoordig zeggen ze: we pikken het niet meer!''

Gaat u de resultaten van dit onderzoek met belangstelling volgen?

"Zeker. Naar aanleiding van het eerste onderzoek naar politiebejegening heeft de politie panelgesprekken gevoerd met jongeren in de wijken. Dat was succesvol, maar er zou een volgende stap moeten komen. Meldingen van racisme zouden intern beter bespreekbaar moeten worden gemaakt. Grijp de incidenten aan om het gesprek aan te gaan tussen leidinggevenden en agenten.''