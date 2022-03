Ruim tweehonderd treinpassagiers hebben bijna zes uur stilgestaan op het traject tussen Rotterdam en Breda. Zij strandden op een lastige plek op het spoor, aldus NS en ProRail, waardoor de evacuatie 'ongebruikelijk lang' duurde.

De trein vertrok om 9.44 uur en zou om 10.07 uur aan moeten komen in Breda. Een rit van 23 minuten dus. Maar de trein kwam vlak na de Moerdijkbrug om een nog onbekende reden stil te staan. Pas tegen vieren kwamen de reizigers aan op de plaats van bestemming.

Volgens een woordvoerder van ProRail heeft de machinist de trein stilgezet. Waarom hij aan de rem trok, is nog niet duidelijk. "De trein kwam op een ongelukkige plek stil te staan op de HSL. Er zijn spanningssluizen op dat traject. Als je daarin stil komt te staan, kan er een probleem ontstaan met opstarten.''

Achter de trein kwamen nog twee treinen stil te staan. Eén trein kon nog terug, de ander strandde ook. "We stonden op een lastige plek. Bussen konden we daar niet inzetten. Evacuatietreinen hadden moeite er te komen.'' In totaal hebben ruim tweehonderd passagiers bijna zes uur vastgezeten.

Veel te lang

Veel te lang, vinden ook NS en ProRail, die hun excuses aanbieden aan de gedupeerde reizigers. "We gaan onderzoeken wat er precies is gebeurd en waarom de evacuatie zo lang heeft geduurd.''

Onder reizigers is onvrede over de communicatie. Ook zouden zij al die tijd zonder eten en drinken hebben gezeten. "Onze service is tekort geschoten, daar balen wij zelf ook enorm van'', aldus de NS in een reactie op Twitter.