De Beneluxtunnel (A4) richting Den Haag is deels afgesloten na een ongeluk met een caravan. Deze is midden op de weg beland. De weg werd halverwege de middag weer vrijgegeven.

De auto met de caravan was 'geschaard' in de Beneluxtunnel, volgens een politiewoordvoerder. Dat betekent dat de aanhanger (caravan) een andere kant opgaat dan de auto. Hoe dit precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Bij het ongeluk raakte verder niemand gewond.

De vertraging was slechts enkele minuten, omdat de linkertunnelbuis van de Beneluxtunnel nog open was. "Alleen de rechtertunnelbuis was afgesloten", meldde een woordvoerder van de ANWB eerder.