In Rotterdam-Zuid heeft in de nacht van zondag op maandag een schietpartij plaatsgevonden. Volgens de politie is er kort voor één uur een aantal keer geschoten op straat. Daarbij is niemand gewond geraakt. Laat op zondagavond was er ook al een schietpartij na een ruzie.

De schietpartij vond plaats voor een restaurant aan de Hillevliet in Rotterdam-Zuid. De inzittenden van twee auto's zouden daarbij betrokken zijn. Of het restaurant er ook iets mee te maken heeft, kan de politie niet zeggen. Ook kan een woordvoerder nog geen informatie geven over de schutters.

Scooterrijder beschoten

Mogelijk ging er ook een ruzie vooraf aan een schietpartij op de Slinge, vlak bij de Zuiderbegraafplaats, ook op Zuid. Hier werd om kwart voor negen vanuit een auto geschoten op een scooterrijder. De man op de scooter bleef ongedeerd. De donkergekleurde auto met daarin de schutter is spoorloos.

Zondagochtend rond vijf uur werd een woning aan de Gaffeldwarsstraat in de wijk het Oude Westen in Rotterdam beschoten. Niemand raakte gewond. Op straat bleken meerdere hulzen te liggen. Ook zaten er kogelgaten in een woning.

Explosie pizzeria

Een kleine 24 uur eerder was er een explosie bij een restaurant op de Vuurplaat, ook in Rotterdam-Zuid. Forensisch rechercheurs vonden ontstekingsmateriaal, waardoor het erop lijkt dat er opzet in het spel is. De schade aan de pizzeria is groot.