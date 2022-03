In een tuinhuis aan het Weespad op Ooltgensplaat is zondagmiddag een brand uitgebroken. De brand is inmiddels overgeslagen naar een loods.

Op dit moment wordt het dak gecontroleerd. Rond 14.00 uur rukten vanuit meerdere regio's brandweermensen uit voor het vuur. Er werd al snel opgeschaald naar grote brand. Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt. Aan het Weespad liggen onder meer woonhuizen, een supermarkt en een snackbar.