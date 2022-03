De Rotterdamse actiegroep Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) daagt de Nederlandse staat voor de rechter. De overheid heeft te lang gewacht met het nemen van maatregelen tegen de ontbrekende stikstofvergunningen van vliegvelden, vindt BTV-Rotterdam. Ook vliegveld Rotterdam The Hague Airport mist een dergelijke vergunning.

Deze wettelijk verplichte vergunning reguleert de maximale uitstoot van stikstofverbindingen die schadelijk zijn voor de natuur en het milieu. Volgens BTV-Rotterdam beschikt vrijwel geen enkel Nederlands vliegveld over dit document.

De bewoners stellen dat Rotterdam The Hague Airport meer dan genoeg tijd heeft gehad om de verplichte stikstofvergunning in orde te maken. Zij verzochten daarom vorig jaar maart de minister om 'passende maatregelen' tegen de luchthaven te nemen, zoals het terugdraaien van het aantal vluchten. "We kregen te horen dat de minister er nog twee jaar de tijd voor wil nemen'', zegt Alfred Blokhuizen, voorzitter van BTV-Rotterdam. "Maar dat duurt veel te lang. Probeer jij maar eens iets twee jaar te doen zonder vergunning. Er moet nu wat gebeuren. Wij vinden dat de staat z'n eigen wetten moet naleven.''

BTV-Rotterdam noemt het 'bizar' dat het vliegveld met haar activiteiten gewoon kan doorgaan zonder de verplichte wettelijke vergunning en wil dat de rechter ingrijpt. De actiegroep hoopt dat de rechter - in afwachting van wat de minister gaat doen - alvast een voorlopige voorziening treft waarmee de luchthaven beperkingen worden opgelegd.

De zaak dient op 31 maart bij de voorzieningenrechter. Volgens Blokhuizen kan de uitspraak gevolgen hebben voor andere luchthavens in Nederland. "Valt de uitspraak in ons voordeel uit, kun je erop rekenen dat andere actiegroepen ook naar de rechter zullen stappen.''