Een woning aan de Gaffeldwarsstraat in de Rotterdamse wijk Oude-Westen is zondagochtend vroeg beschoten. Niemand raakte gewond, meldt de politie.

Getuigen hoorden schoten en agenten ter plekke troffen vervolgens meerdere inslagen aan in een ruit. Er is verder nog weinig bekend over het schietincident.

De straat werd direct afgezet. De Forensische Opsporing heeft er onderzoek gedaan.