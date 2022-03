Er is vannacht een explosie geweest bij een pizzeria aan de Vuurplaat in Rotterdam. Er ontplofte rond 05.50 uur iets bij de voorgevel van het pand. Er vielen geen gewonden.

Op straat is de ravage van de explosie goed te zien: het rolluik is ontzet, de luifel is kapot en er ligt glas op straat. Ook de ramen van het naastgelegen Vestia-kantoor zijn gesneuveld. Het gaat om pizzeria Saray, gevestigd in de plint van de Peperklip. Bij het naastgelegen 'zusterbedrijf' café Saray is lichte schade aan de terrasafrastering.

Fatih Akin, mede-eigenaar van Saray, laat weten dat er binnen weinig tot geen schade is. Ook is er geen brandschade. Hij zegt geen idee te hebben wat zich afgespeeld in of bij zijn restaurant. "Ik dacht eerst aan gas, maar volgens de politie kan het ook wat anders zijn.'' Voor de deur ligt een lange, witte kabel die door Akin vreemd wordt gevonden. "We zitten hier al 22 jaar, dit doe je niet voor een slechte pizza of kapsalon.'' Hij is benieuwd naar de camerabeelden. "Er hangen bij ons en bij de buren camera's, dus ik hoop dat ik ze snel kan bekijken.''

Een bewoonster van de Peperklip vertelt, voordat ze zich naar de supermarkt haast, dat ze 'zowat tegen het plafond zat' toen de explosie plaats had. "Een enorme klap, ik ben me rot geschrokken. Ik heb meteen de politie gebeld.'' Ook een andere bewoner van het gebouw, de 91-jarige 'ome Jan' - 'zo kent iedereen me in de buurt'-, werd woest in zijn nachtrust verstoord. "De afgelopen jaren is er vaker wat geweest met dat bedrijf. Het is drie of vier keer gesloten geweest door de burgemeester omdat er iets niet pluis was.'' Een andere buurtbewoner kan zich eveneens opgelegde sluitingen herinneren.

Om 8.00 uur werd weer elektriciteit in de zaak weer ingeschakeld, tot grote opluchting van de Saray-eigenaren. "Er ligt ruim 200 kilo vlees in de vriezer, dat willen we niet verloren zien gaan''', aldus Akin. Met de stroom er weer op kon het duo met de politie camerabeelden gaan bekijken.



De politie doet onderzoek naar het incident en of er opzet in het spel is.