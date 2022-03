Met het vervallen van de laatste maatregelen, waaronder het 1G-toegangsbeleid voor ongeplaceerde evenementen van meer dan 500 mensen, lijkt de coronapandemie echt achter ons te liggen. Bij Ahoy staan ze te popelen om weer op volle kracht aan de slag te gaan.

De eerste grote show in Ahoy, anderhalve week geleden, was een symbolische: de paardenshow van Cavalluna. "Twee jaar geleden was dat het laatste evenement dat doorging en nu was het de eerste grote show zonder beperkingen", vertelt Jolanda Jansen, directeur van Ahoy. "We zitten allemaal weer vol energie.''

Zeker nu ook de laatste beperkingen zijn opgeheven en de evenementenlocatie weer op volle kracht kan draaien, heerst er een opgetogen sfeer onder het personeel, aldus Jansen. "De portier, bewakers, mensen in de horeca en in het magazijn: iedereen krijgt zoveel adrenaline hiervan. Dit is ook waarvoor je in deze business gaat werken. Dit geeft echt een kick.''

Bovendien is dinsdagochtend bekendgemaakt dat in mei de in januari afgelaste concertreeks van de Vrienden van Amstel Live zal worden ingehaald. "Waanzinnig", noemt Jansen het. "Dat geeft bij ons intern een ongelofelijke vibe. Iedereen staat weer op de toppen van alertheid om alles goed te organiseren.''

"Elke keer dat we weer dicht moesten de afgelopen twee jaar voelde het alsof je tegen een muur reed. Je kwam gewoon keihard tot stilstand. Nu is iedereen vol vertrouwen en energie. We zijn er weer helemaal klaar voor.''