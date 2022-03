Een Rotterdammer (29) is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt nadat hij is mishandeld op het terras van een café aan de Goudsesingel in Rotterdam. De politie is een onderzoek gestart naar de dader.

Het slachtoffer was met vrienden op het terras waarna hij werd mishandeld door een andere man. Volgens de politie was de mishandeling zo ernstig dat het slachtoffer nu in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor het geweld was. Het was op dat moment nog druk op het terras. De politie roept daarom mensen op die iets hebben gezien om zich te melden.