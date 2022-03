De politie heeft zaterdag twee vrouwen en een man uit Rotterdam aangehouden voor wapenbezit. Het drietal werd gearresteerd nadat de politie informatie had gekregen dat op de Kruiskade een man met een mes was gezien

De man werd gevonden, maar had geen mes bij zich en kon zijn weg vervolgen.

Agenten hadden echter reden om verder onderzoek te doen. Volgens het onderzoek zou er mogelijk een vuurwapen liggen in een auto die in de buurt geparkeerd stond. Dat bleek ook zo te zijn. Aan deze auto konden drie mensen gekoppeld worden die een eindje verderop op straat bleken te staan. Deze drie personen werden aangehouden in verband met dat vuurwapen en zijn ingesloten.