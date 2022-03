Vier jaar later dan gepland, maar het is bijna zover: de oplevering van 231 studentenwoningen aan de Westewagenstraat in hartje Rotterdam is in zicht. Al in april start de verhuur, waarna de eerste studenten er in augustus terechtkunnen.

De Rotterdamse architect Klunder ontwierp twee woontorens, waar in totaal 231 studenten kunnen wonen. De torens komen op de plek van twee gebouwen die stammen uit de wederopbouwtijd. Dat de woontorens nu daadwerkelijk bijna klaar zijn, is een geruststelling voor de plannenmakers. Aannemer Van Roey en de projectontwikkelaars Leyten en Van Maren zien hun project na jaren van vertraging dan toch slagen. In 2019 namen Leyten en Van Maren het project over van oud-wethouder en havenbaron Hans Vervat, die het plan voor twee nieuwbouwtorens er door wist te drukken net nadat hij namens de PvdA wethouder af was. De populariteitsprijs wist het project aan de Westewagenstraat daarom ook niet te winnen, maar inmiddels resteert nog wat detailwerk en dan is het af. Dan is Rotterdam-Centrum ruim tweehonderd studenten rijker. Naast woningen komt aan de voor- en achterzijde ruimte voor horeca. Aan de Westewagenstraat - en ook in de omgeving - is het straks goed toeven voor studenten. Het autoluwe straatje ligt verscholen achter de Delftsevaart en het Grootekerkplein, in de schaduw van de Laurenskerk. Het is tevens een zijstraatje van de levendige Meent, met onder andere Dudok om de hoek. Een ding is zeker: de twee torens staan stevig in de Rotterdamse bodem. Door de relatief slappe ondergrond door het omringende water, bestaat de fundering uit honderd betonblokken die zo'n dertig meter diep de grond in zijn gegaan. Over huurprijzen is nog niets bekend. Studenten die geïnteresseerd zijn, kunnen zich wel inschrijven via de website van het project.