Het bezoek van Thierry Baudet aan Rotterdam heeft zaterdagavond vijftien demonstranten op de been gebracht. Zij zongen dingen als 'nazi scum off our streets'. Aan de overkant stonden ruim honderd aanhangers van de FVD-voorman, die de protesten aanhoorden en er niet op reageerden.

Baudet was zaterdagavond in Eau Lounge aan de Boompjes, waar hij campagne voerde. Er kwamen zo'n vijfhonderd mensen op af. Zijn partij Forum voor Democratie neemt voor het eerste deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. De lokale lijsttrekker is Ardi Oostdijk.