Honderden mensen zijn zaterdagavond bijeengekomen op Plein 1940 in Rotterdam om steun te betuigen aan Oekraïne. Zij luisterden naar toespraken van onder andere burgemeester Aboutaleb, die vertelde dat naar zijn stellige overtuiging 'voor meneer Poetin geen plaats is in de beschaafde wereld, nu niet en straks niet'.

Ook Hugo Borst en de ambassadeur van Oekraïne kwamen aan het woord tijdens de manifestatie, en er was muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en Sinfonia Rotterdam. De bijeenkomst werd afgesloten met twee minuten stilte en aansluitend het volkslied van Oekraïne. Kort daarvoor droeg Aboutaleb een gedicht voor en vroeg hij alle aanwezigen het lampje van de telefoon aan te doen. De burgemeester zei bovendien namens de gemeente 100.000 euro te doneren aan vriendschapsgemeente Gdansk in Polen, bedoeld om voor hulp om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. De ambassadeur van Oekraïne vertelde vereerd te zijn zoveel solidariteit en steun vanuit de Rotterdammers te ervaren. Buiten ons land deden onder meer steden als Brussel, Florence, Frankfurt, Gent, Milaan, Nice, Parijs, Rome, Sevilla, Stuttgart, Stockholm, Tallinn, Riga en Zagreb mee. Voetballer Evgeniy Levchenko was ook aanwezig bij de demonstratie. Op Instagram bedankte hij burgemeester Aboutaleb en Rotterdam voor hun solidariteit.