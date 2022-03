Een groot marineschip ligt sinds zaterdagochtend aan de Holland Amerikakade. Het gaat om het USS The Sullivans, een schip van de Amerikaanse marine dat grote kruisraketten kan afvuren. Het gevaarte ligt het gehele weekend aangemeerd in Rotterdam en vaart maandag weer uit.

Veel Rotterdammers nemen een kijkje op en rond de kade om een glimp van het schip op te vangen en om foto's te maken. Een bezoekje brengen aan het schip is echter niet mogelijk. Momenteel legt het USS The Sullivans aan om in de stad bij te tanken. Het marineschip is onder meer vanwege de opgelopen spanningen met Rusland in Europa.

Op de Holland Amerikakade lopen agenten van de Nederlandse grenspolitie. Zij controleren de Amerikaanse bemanning van het schip op hun papieren. "Dat is standaard wanneer buitenlandse schepen aanmeren in Nederland. Het is niet zo dat de agenten zijn ingezet om het schip te beveiligen'', zegt een politiewoordvoerder.