In een woning op de Schansweg in Rotterdam-Overschie zijn chemicaliën en apparatuur gevonden die worden gebruikt bij het maken en versnijden van drugs. De politie kwam de woning op het spoor na een anonieme tip over een mogelijk drugsversnijdingspand.

In het pand waren acht mannen aanwezig. Zij zijn allemaal aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor.



Hoeveel chemicaliën er zijn aangetroffen in de woning is nog niet bekend. De politie is een onderzoek gestart naar de zaak.