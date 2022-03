De politie heeft in een woning in het centrum van Rotterdam harddrugs, een vuurwapen en een groot geldbedrag aangetroffen. Agenten doorzochten de woning aan de Bajonetstraat in verband met een onderzoek. Ze hielden een dertigjarige verdachte uit Rotterdam aan.

Toen agenten de woning binnendrongen zagen ze persen. Dat zijn apparaten die gebruikt worden voor het verpakken van harddrugs. In de woning trof de politie bovendien zichtbare sporen van drugs aan. Daarop doorzochten agenten de volledige woning. Tijdens die doorzoeking werden de harddrugs, het contante geld en een vuurwapen gevonden. De dertigjarige man die op dat moment in de woning verbleef is aangehouden.