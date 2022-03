Rotterdam geeft aanstaande zaterdag gehoor aan de oproep #CitiesWithUkraine van Eurocities, de Europese koepelvereniging van steden, om stil te staan bij de situatie in Oekraïne. Dat doet de stad samen met steden als Rome, Milaan en Nice.

Om 18.00 uur vindt op het Plein 1940 een manifestatie plaats waar onder andere actrice Victoria Koblenko, Hugo Borst en de ambassadeur van Oekraïne hun steun zullen betuigen. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam zal een toespraak houden en een gedicht voordragen. Daarnaast treden studenten van het Codarts op en is er muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en Sinfonia Rotterdam.

Aan het einde van de bijeenkomst wordt twee minuten stilte gehouden, die worden afgesloten met het Oekraïense volkslied. De gemeente maakt de komende dagen het definitieve programma van de manifestatie bekend op haar website.

Afgelopen zaterdag kwamen ook al honderden demonstranten samen op Plein 1940 om solidariteit te tonen vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook toen was burgemeester Aboutaleb aanwezig. Hij opende de vredesdemonstratie. "Het zijn geen landen die oorlog voeren, maar één man: Poetin", zei hij in een toespraak.