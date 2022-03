Aan de Kreeftstraat in Rotterdam heeft woensdagavond rond 21.00 uur een gewelddadige beroving plaatsgevonden. Een van de verdachten zette daarbij een vuurwapen tegen het hoofd van het slachtoffer.

Volgens de politie had het slachtoffer een koopafspraak. De verdachte, die werd vergezeld door twee anderen, stapte in zijn auto en dreigde met het vuurwapen. Toen de drie mannen buit hadden gemaakt, vluchtten ze met de auto van het slachtoffer weg in de richting van de Evenaar.

De politie heeft het gestolen voertuig inmiddels teruggevonden, maar de verdachten zijn nog spoorloos. De mannen hebben een donkere huidskleur en zijn rond de 25 jaar oud. De politie vraagt mensen met informatie over de verdachten of het incident om zich te melden.