In een cel van een detentiecentrum aan de Portelabaan in Rotterdam is woensdag brand geweest. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio gaat het vermoedelijk om kortsluiting in een magnetron. Zestien cellen werden ontruimd.

"Het was een kleine brand, die werd geblust doordat de sprinklers aan gingen", aldus de woordvoerder. "De zestien cellen die zich in de gang bevonden waar de brand plaatsvond, zijn ontruimd. Die mensen zijn ondergebracht in andere cellen in het complex." De woordvoerder laat weten dat een aantal personeelsleden ter plaatse is nagekeken, omdat ze rook had ingeademd en dat de marechaussee de zaak verder onderzoekt.