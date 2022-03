Rotterdam vangt dinsdagavond al de eerste groep van honderden Oekraïense vluchtelingen op in de stad. Dat gebeurt op verzoek van het Rijk. Het gaat om maximaal 325 Oekraïeners.

Ze worden vanavond eerst opgevangen in een sporthal in Rotterdam-Zuid. De gemeente hoopt alle vluchtelingen later op de avond nog te kunnen onderbrengen in hotels, zegt wethouder Vincent Karremans. "Maar we weten niet of dat in alle gevallen lukt.

Daarom laten we voor de zekerheid bedden klaarzetten in de sporthal. Het Rode Kruis helpt bij de opvang." Het gaat om de sporthal in De Wielewaal (Charlois). In de sporthal zijn voor de allerkleinsten nog babyledikantjes in elkaar gezet. Ook zijn babyvoeding en - rompertjes afgeleverd. Meerdere mensen hebben bij de opvang al spullen afgeleverd zoals maandverband en dekens.

Een team ambtenaren is sinds een paar dagen bezig om in allerijl zoveel mogelijk opvangplekken te creëren. Karremans wil die liefst zoveel mogelijk 'kleinschalig en warm'. Vooralsnog gaat het vooral om hotelkamers die gebruikt kunnen worden voor de opvang. Daarnaast is komende zaterdag een eerste riviercruiseschip gereed, dat op een nog onbekende locatie in de stad onderdak zal bieden aan Oekraïners.

Van de vele aanbiedingen van Rotterdammers om vluchtelingen thuis op te vangen, wordt in eerste instantie nog geen gebruik gemaakt. "We waarderen dat echt enorm, maar ik wil wel dat we alles heel goed checken. Het gaat hier voornamelijk om vrouwen en kinderen, mensen die heel veel hebben meegemaakt in korte tijd. Die wil ik heel goed beschermen. We willen die niet zomaar zonder check bij mensen onderbrengen."

Karremans houdt er inmiddels al rekening mee dat Rotterdam meer Oekraïners zal gaan opvangen dan de duizend waarover in eerste instantie werd gesproken. "Onze mensen zijn keihard bezig om plekken te vinden, en ze stoppen niet bij duizend."

De gemeente zoekt ook naar een locatie die kan gaan fungeren als een buurthuis voor de Oekraïners die naar Rotterdam komen. "We willen ze een plek bieden waar ze met elkaar kunnen praten. Ze hebben veel te verwerken."