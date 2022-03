Politieagenten in de Rotterdamse wijk Charlois hebben een mooie daad verricht. Ze zagen een gevlucht Oekraïens gezin lopen dat dringend hulp nodig had. In no time hadden ze onderdak voor het viertal gevonden.

De agenten werden op straat aangesproken door een Oekraïens gezin, zo schrijft de politie op Instagram. Het ging om een man, zijn hoogzwangere vrouw en hun twee jonge kinderen. Ze gaven aan dat ze gevlucht waren uit Oekraïne en vroegen om hulp. Ze waren al acht dagen op de vlucht en hadden geen geld. Ze hadden alleen een koffer en een tas bij zich, meer niet. Ze vertelden dat ze doodmoe waren en niet meer konden. 'We zien allemaal de verschrikkelijke beelden van de oorlog op tv en in de media, maar dan ineens word je ermee geconfronteerd op straat.' De agenten twijfelden niet en besloten het gezin mee te nemen. Al snel vond een collega in zijn eigen netwerk een plek waar het gezin kon verblijven. 'We mochten het gezin onderbrengen op een heel mooie, veilige plek, bij een heel fijn gezin', schrijft de politie. 'Wat fantastisch wat je als mensen kan betekenen voor elkaar als we samen onze schouders eronder zetten.'