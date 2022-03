In een woning aan De Vliegerstraat in Rotterdam heeft in de nacht van maandag op dinsdag een brand gewoed. Een bewoner is door de brandweer uit het pand gered. Ongeveer twintig mensen moesten tijdelijk hun woning verlaten. Er raakte niemand gewond.

De hulpdiensten kregen rond 04.00 uur een melding van een brand in Rotterdam-West. Het vuur is vermoedelijk ontstaan in de woonkamer. Ondanks dat de brand snel is geblust, is de woning onbewoonbaar. De persoon die door de brandweer is gered is nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Nadat de brandweer de andere woningen had geventileerd mochten de bewoners weer terug naar binnen. De oorzaak van de brand is niet bekend.