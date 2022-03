Honderden Rotterdammers zijn zaterdagmiddag bij elkaar gekomen op het Plein 1940 om solidariteit te tonen vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook burgemeester Aboutaleb was aanwezig. Hij opende de vredesdemonstratie om 16.00 uur. "Het zijn geen landen die oorlog voeren, maar één man: Poetin.''

Rond het monument De Verwoeste Stad verzamelden de demonstranten en geestelijk leiders van verschillende religies zich om een vredeswens uit te spreken. Velen hadden spandoeken en borden bij zich, met teksten als 'save Ukraine, save the world', 'peace please' en 'close the sky' erop. Op het plein waren ook tientallen stoepkrijttekeningen gemaakt met mooie vredeswoorden en Oekraïense vlaggen.

Naast Aboutaleb, was ook wethouder Judith Bokhove aanwezig bij de demonstratie. 'Rotterdam opent haar hart voor vluchtelingen uit Oekraïne', schreef zij in een tweet.

Meer demonstraties

Eerder deze week gingen ook al honderden mensen de straat op in Rotterdam om te demonstreren tegen de Russische inval in Oekraïne. De demonstranten, voornamelijk Oekraïense Rotterdammers, droegen protestborden, Oekraïense vlaggen en riepen 'Stop Poetin, stop war'.