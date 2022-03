De Schaatsbaan Rotterdam blikt ondanks de coronamaatregelen terug op een succesvol negende seizoen. 155.000 bezoekers hebben geschaatst op het Rotterdamse ijs.

Directeur Tijs Nederlof zei vorige week al tegen deze krant dat hij dacht uit te komen op dit aantal. Hoewel hij vermoedt dat zonder lockdown het record van seizoen 2019/2020 (221.000 bezoekers) waarschijnlijk verbroken had kunnen worden, is hij tevreden. "We zijn vooral blij en opgelucht dat we ondanks de coronamaatregelen open konden blijven. Het is fijn dat we voor veel mensen nog een sportief uitje konden zijn in deze gekke tijden."

De Schaatsbaan is ook de stormen begin deze maand zonder kleerscheuren doorgekomen. "Een turbulent seizoen is zacht uitgedrukt, maar we zijn er redelijk goed uitgekomen", aldus Nederlof.

Ook meerdere scholen hebben dit jaar Schaatsbaan Rotterdam bezocht. Ruim 20.000 kinderen zijn langsgekomen om te schaatsen. Andere groepsactiviteiten, zoals curlen met collega's, konden niet in grote vorm plaatsvinden, vanwege de coronamaatregelen. En dat terwijl de schaatsbaan daar dit jaar juist op had ingezet, met een nieuwe horecakas en een groter restaurant. "Maar we hebben nog wel kleinere groepen kunnen hosten", vertelt Nederlof.

Terwijl het seizoen vrijdag 4 maart wordt afgesloten met een silent disco, kijkt de directeur al uit naar het volgende seizoen. "Volgend jaar willen we onze agenda meer vullen met silent disco's en leuke extra's voor jong en oud." De opening voor het tiende seizoen staat - onder voorbehoud - gepland voor 26 november 2022.