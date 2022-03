Ahmed Aboutaleb roept de gouverneur van zusterstad Sint-Petersburg op zich uit te spreken tegen de oorlog in Oekraïne. In een brief vraagt de burgemeester aan Aleksandr Beglov zijn invloed aan te wenden om 'de Russische regering aan te sporen de oorlog in Oekraïne te beëindigen en haar soevereiniteit en territoriale integriteit te respecteren'.

Volgens Aboutaleb hebben hij en zijn Russische collega een 'historische verantwoordelijkheid' zich stevig uit te spreken tegen het geweld in Oekraïne. Hij geeft aan dat zowel Rotterdam als Sint-Petersburg zwaar getroffen werd tijdens de Tweede Wereldoorlog en dat beide steden 'gebombardeerd en platgebrand werden zonder reden'. De Rotterdamse burgemeester stelt dat er 'alleen verliezers zijn in een oorlog'. 'En het doet me pijn om te zien dat gewone Russische en Oekraïense burgers die niet voor deze oorlog hebben gekozen, lijden onder de onvermijdelijke gevolgen ervan.' Aboutaleb vindt ook dat ruimte moet zijn voor vrijheid van meningsuiting, ook als bepaalde meningen 'niet stroken met die van onszelf'. 'Ik weet dat veel Russen familie en vrienden in Oekraïne hebben en diep bedroefd zijn door de oorlog. We hebben ook kennis genomen van protesten in Russische steden, ook in Sint-Petersburg.' Rotterdam onderhoudt sinds 1984 warme banden met Sint-Petersburg, dat ten tijde van de Sovjet-Unie Leningrad heette. 'Ik doe nu een beroep op u om alles in uw macht te doen om vrede terug te brengen op ons continent', besluit Aboutaleb zijn brief. De stedenband van Rotterdam met de tweede stad van Rusland zorgde onlangs voor vragen in de gemeenteraad van de Maasstad. Meerdere partijen roepen op de banden met Sint-Petersburg te verbreken vanwege de Russische aanval op Oekraïne. Aboutaleb heeft echter aangegeven dat dat wat hem betreft nu niet aan de orde is.