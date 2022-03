Een Poolse supermarkt aan de Boergoensevliet in Rotterdam-Charlois is maandagavond opnieuw opgeschrikt door een overval. Omstreeks 21.30 uur vielen twee mannen de winkel binnen, die onder dreiging van een vuurwapen geld eisten. Een van de overvallers gaf een supermarktmedewerker een stomp.

De verdachten deden een greep uit de kassala en namen andere producten mee uit de winkel. Daarna sloegen ze op de vlucht. "De slachtoffers bleven verbouwereerd achter", aldus de politie.

Opvallend is dat dezelfde supermarkt vorige week dinsdagavond ook al werd overvallen. Toen liep een persoon rond 21.00 uur de winkel binnen met een vuurwapen. Hij sloeg met een onbekende buit op de vlucht richting de Pendrechtstraat. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee incidenten.

Zowel de verdachte van die overval als de mannen die maandagavond de overval pleegden, zijn nog niet aangehouden.