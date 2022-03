Gevluchte Oekraïners die in regio Rotterdam stranden, worden door de politie richting Ter Apel gestuurd. Daar bevindt zich een van de grootste asielzoekerscentra van Nederland. Vooralsnog moeten alle vluchtelingen uit Oekraïne zich daar aanmelden voor een verblijfstatus.

De politie heeft een stapel dagkaarten voor het openbaar vervoer klaarliggen voor Oekraïners die zich melden. De afdeling vreemdelingenpolitie zorgt bovendien voor een routebeschrijving, zodat vluchtelingen uit Oekraïne zelf hun weg richting Ter Apel kunnen vinden.

Hoeveel Oekraïense vluchtelingen vanuit Rotterdam al zijn afgereisd richting het asielzoekerscentrum in het noorden van het land is niet bekend. Die cijfers houdt de politie niet bij, aldus een woordvoerder. De meeste vluchtelingen die in Nederland terecht komen, zijn met de trein. Veel treinmaatschappijen in Europa hebben besloten dat Oekraïners gratis mogen reizen, waaronder de NS, Thalys en Deutsche Bahn.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat de komende tijd coulant om met reguliere verblijfsaanvragen van Oekraïners. Oekraïners die in Nederland zijn of aankomen, hoeven zich geen zorgen te maken over hun verblijfsrecht. Als ze hun maximale verblijfstermijn overschrijden, zullen ze daar voorlopig geen problemen van ondervinden, aldus de IND.