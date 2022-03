Bij een steekpartij in een appartementencomplex aan de Spangesekade in Rotterdam-West is een vrouw in de nacht van maandag op dinsdag gewond geraakt. Haar partner is aangehouden en zit nog vast.

De vrouw hield aan de steekpartij geen hele ernstige verwondingen over, meldt de politie. Ze is ter plekke geholpen en erg geschrokken. Haar partner, een man, is door de politie meegenomen naar het bureau. Hij zit nog vast. Het gaat om een steekpartij binnen de huiselijke sfeer, volgens de politie. "Daarom zijn we terughoudender in het doen van uitspraken", zegt een politiewoordvoerder. Het incident vond rond 1.00 uur plaats. De politie heeft een mes uit de woning meegenomen voor onderzoek.