De functie van raadslid is populair in de gemeente Rotterdam. Per zetel stellen liefst 11,5 inwoners zich kandidaat, zo blijkt uit een analyse van de cijfers van de Kiesraad. Het landelijk gemiddelde ligt op 6,7, tegen 6,5 in 2018.

In Rotterdam worden in maart 45 raadszetels verdeeld, daarvoor zijn dus ruim 515 mensen in de race. In de regio is de belangstelling het kleinst in Albrandswaard (4,9), Zuidplas (4,9) en Schiedam (5,0). Ook Barendrecht (5,3), Ridderkerk (5,8), Capelle aan den IJssel (5,2), Maassluis (6,5) en Vlaardingen (6,2) scoren lager dan het gemiddelde.

Meer belangstelling is er in de gemeenten Krimpen aan den IJssel (7,8), Krimpenerwaard (7,7), Nissewaard (7,4) en Hoeksche Waard (7,1). Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne ontbreken in het overzicht, omdat deze gemeentes vanwege de aanstaande fusie niet meedoen met de landelijke gemeenteraadsverkiezingen.

Op 16 maart wedijveren landelijk 54.994 kandidaten om 8.235 raadszetels. In de Gelderse gemeente West Maas en Waal is de belangstelling met 14,8 kandidaten per zetel het groots. Van de acht gemeenten met het maximale aantal zetels van 45 scoort Amsterdam het hoogst met 12,4 kandidaten per stoel.