Bij controles in de Rotterdamse haven heeft de douane maandag in totaal 80 kilo cocaïne onderschept. De drugs hebben een straatwaarde van 6 miljoen euro.

De eerste partij werd in beslag genomen na een tip uit het buitenland. Bij een containeroverslagbedrijf op de Rotterdamse Maasvlakte vond de douane in een container vol bananen 50 kilo drugs. Het fruit was afkomstig uit Colombia en was bestemd voor een bedrijf in Duitsland.

Op een zogenoemd empty depot op de Maasvlakte trof de douane even later achter de luiken van een koelcontainer nog eens 30 kilo aan verdovende middelen aan. Op de pakketjes stond een afbeeldingen van Pink Panther. Het is niet bekend waar die partij vandaan kwam.

De drugs zijn vernietigd.