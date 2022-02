De brandweer heeft vannacht drie mannen uit het koude water langs de Admiraliteitskade gehaald. Een van hen was in het water gevallen, twee andere personen sprongen het water in om te helpen.

Dat laat een woordvoerder van de brandweer weten. Dit alles gebeurde even na middernacht naast een binnenvaartschip dat aan de kade lag. Een woordvoerder van de politie zegt: "Het ging hier om drie mannen die op een bootje wilde stappen. Een iemand viel in het water, de andere twee schoten te hulp. De mannen hadden gedronken.''



Een man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, de andere twee zijn in de ambulance nagekeken. Er werd ter ondersteuning ook een traumahelikopter opgeroepen.