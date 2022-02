Projectontwikkelaar Stebru heeft plannen om nog dit jaar een nieuwe woontoren aan de Scheepmakershaven te realiseren. In Riva, zoals de markante toren gaat heten, komen in totaal 56 woningen en kantoorruimten.

Riva is gesitueerd in de luwte van de Boompjes aan de Scheepmakershaven. Op de kopse kant vindt men de Leuvehaven en aan de andere kant de Puntbrug voor fietsers en voetgangers, die de Wijhaven met het Rotterdamse centrum verbindt.

Architectenbureau MoederscheimMoonen uit Rotterdam heeft gekozen voor kantoorruimten op de eerste verdiepingen met een duidelijke scheiding tussen wonen en werken. De 48 appartementen en acht lofts die Riva straks rijk is, worden als het ware bovenop de Riva-kantoorruimten geplaatst. De woningen zelf kenmerken zich door glooiende balkonnetjes en speelse lijnen.

In tegenstelling tot andere nieuwbouwreuzen in het voormalig havengebied, valt Riva nog tamelijk bescheiden uit. De toren telt, bovenop de 1500 vierkante meter aan kantoor- en werkruimten, ‘slechts’ veertien verdiepingen en valt daarmee in het niet bij bijvoorbeeld Red Apple en 100Hoog. Per verdiepingen zijn er dus zo’n vier appartementen te vinden.

Wat betreft de verkoopprijzen en de omvang van de appartementen en lofts heeft ontwikkelaar Stebru nog niets bekendgemaakt. Wel moet de bouw al dit jaar beginnen. Dat is althans het meest ideale scenario.

Compleet ‘nieuwbouw’ is Riva Rotterdam overigens niet: de lofts en commerciële ruimten worden binnen bestaande bebouwing gerealiseerd. De appartementen worden wel compleet nieuw gebouwd.

Het Nieuwerkerkse bedrijf Stebru ontwikkelt veel andere projecten in de regio, waaronder de Parktoren in Rotterdam-Prinsenland, Lantarenvenster, de Groene Kaap en Alex in de Alexanderpolder, waarvan de bouw ook dit jaar nog moet starten.