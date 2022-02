Aan de zuidkant van de Maastunnel, bij Charloisse Hoofd, is zaterdagavond het duikteam van de brandweer in actie gekomen. De duikers doorzochten een stuk van de Maas naar een mogelijke drenkeling, nadat er een deelscooter in het water was gevonden. Zij troffen niemand aan.

De bekende groene scooter lag onderaan de kade. "Je treft een drijvende scooter aan, dus dan gaan we wel kijken of er ook nog iemand in het water ligt," verklaart een woordvoerder van de Veiligheidsregio. De duikers hebben uiteindelijk niemand gevonden. Het lijkt er dus op dat de scooter daar is gedumpt, of van de kade naar beneden is gegleden.