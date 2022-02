Het Prinses Theater in Rotterdam komt na tien jaar stilte weer in de spotlights te staan. Horecaduo Ernst Hoogenboom en Dennis Rens kocht het theater onlangs om er een evenementenlocatie van te maken. Op 22 maart is de feestelijke opening.

Het theater in Rotterdam-Delfshaven is meer dan 110 jaar oud en daarmee het oudste van de stad. Het begon in 1914 als Concordia Bioscope en ging vanaf 1917 door als bioscoop- en variététheater. Behalve stille films waren er optredens te zien van artiesten als Kees Pruis, Lou Bandy en Chris de la Mar. Uiteindelijk viel in 1973 het doek voor het theater. Het gebouw bleef bestaan en werd gebruikt voor bijeenkomsten.

In de afgelopen tien jaar is het pand volledig gerenoveerd en gemoderniseerd, maar aan de rijke geschiedenis is niets veranderd. "Wij koesteren ons verleden en zijn klaar voor het heden", aldus Dennis Rens. In het theater willen Hoogenboom en Rens verschillende evenementen organiseren, van bedrijfsfeesten tot dinershows en borrels.